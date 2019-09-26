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27 вересня • оновлено в 19:06
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Київ-Баскет — Бургос: дивитися онлайн відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів

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Столичний "Київ-Баскет" у четвер, 26 вересня, проводить черговий історичний матч Ліги чемпіонів ФІБА.

Команда Айнарса Багатскіса вперше в своїй історії грає поєдинок другого кваліфікаційного раунду турніру. Суперником українців є представник Іспанії "Бургос". Початок – о 19:00.

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19.00. Київ, Палац спорту. "Київ-Баскет" – "Бургос", перший матч, трансляція – OBOZREVATEL, XSPORT

Київ-Баскет - Бургос: відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

FIBA

Український колектив путівку до другої кваліфікації здобув у протистоянні з австрійським "Капфенбергом". А ось іспанці спокійно чекали свого суперника.

Фаворитом поєдинку в Києві вважаються гості, однак за словами наставника нашої команди, на глядачів чекає дуже захоплююче видовище. "Команда зробить все, щоб подолати іспанський бар'єр. Є хороша новина – "Бургос" і сам грає у хороший баскетбол, та й іншим дає можливість грати. Вони не люблять, коли проти них грають жорстко", – сказав Багатскіс перед матчем.

Ще однією важливою новиною перед грою стало пошкодження одного з лідерів іспанців – сербський центровий Горан Хускіч, найімовірніше, пропустить поєдинок у Києві через травму гомілкостопа. У киян же не зіграє травмований захисник Юрій Кондраков, до відсутності якого тренерський штаб киян вже давно звик.

Додамо, що Палац спорту відкриє свої двері для вболівальників вже о 17:50.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про розвиток цього виду спорту в нашій країні.

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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