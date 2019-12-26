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26 грудня • оновлено в 12:36
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Капітан збірної України з баскетболу провів феєричний дебют в Японії

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Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов провів свій дебютний матч в чемпіонаті Японії за свій новий клуб "Неофінікс".

Український новачок допоміг своїй команді здобути перемогу на виїзді в овертаймі над "Йокогамою" – 92:86. Сам Кравцов провів на майданчику 31 хвилину 16 секунд, за цей час набравши 18 очок. На його рахунку 6 підбирань і 1 передача.

Капітан збірної України з баскетболу провів феєричний дебют в Японії

twitter.com/NEO_PHOENIX

Ця перемога стала для "Неофінікса" тільки третою в 24-х матчах цього сезону. Зараз команда Кравцова замикає турнірну таблицю Центральної конференції чемпіонату Японії.

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Нагадаємо, за свою кар'єру Кравцов пограв в клубах НБА "Детройт" і "Фінікс", а також виступав в топкоманді Євроліги – ЦСКА. У минулому сезоні 32-річний українець виступав за турецький "Ескішехір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно капітан збірної України з баскетболу отримав боксерський майстер-клас, провівши спаринг з українським супертяжем.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
В'ячеслав Кравцов
Місце
Японія Йокогама
Тег
Збірна України з баскетболу
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