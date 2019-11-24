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24 листопада • оновлено в 09:57
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Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Азії

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Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов підписав контракт з японським клубом "Фінікс" з міста Ічіномія, повідомляє агент Миша Ражнатович.

В'ячеслав Кравцов

В'ячеслав Кравцов

Кравцов в минулому сезоні виступав за іспанські "Бургос" і "Фуенлабраду". У міжсезоння центровий не отримав гідних пропозицій з топових європейських чемпіонатів, тому обрав варіант продовження кар'єри в Азії.

За свою кар'єру Кравцов пограв в клубах НБА "Детройт" і "Фінікс", а також виступав в топ-команді Євроліги - ЦСКА.

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Кравцов в минулому сезоні виступав за турецький "Ескішехір", де його середні показники склали 8,3 очок і 3,9 підбирань за гру.

Один з сезонів Кравцов провів в іспанській "Валенсії", з якою став чемпіоном країни. У березні 2017 року під час матчу 1/4 фіналу Єврокубка проти російських "Хімок" отримав серйозну травму.

Нагадаємо, що раніше В'ячеслав разом з партнером по збірній знялися в патріотичної фотосесії.

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Автор
Максим Богданов
Особа
В'ячеслав Кравцов
Місце
Японія
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