Капітан збірної України перейшов в БК "Дніпро"

Максим Іншаков Баскетбол 18:32, 3.09.2020 Оновлено: 18:32, 3.09.2020

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов продовжить кар'єру в "Дніпрі", повідомляє клубна пресслужба.

33-річний бігмен повернувся в Україну через 8 років. В останній раз Кравцов виступав у Суперлізі у 2012 році, коли став чемпіоном у складі "Донецька", після чого перейшов в команду НБА "Детройт Пістонс".

Кравцов перейшов в Дніпро
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Кравцов в позаминулому сезоні виступав за іспанські "Бургос" і "Фуенлабраду". У міжсезоння центровий не отримав гідних пропозицій з топових європейських чемпіонатів, тому вибрав варіант продовження кар'єри в Азії.

За свою кар'єру Кравцов пограв в клубах НБА "Детройт" і "Фінікс", а також виступав в топ-команді Євроліги - ЦСКА.

Один з сезонів Кравцов провів в іспанській "Валенсії", з якою став чемпіоном країни. У березні 2017 року під час матчу 1/4 фіналу Єврокубка проти російських "Хімок" отримав серйозну травму.

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