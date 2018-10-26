Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Іспанська баскетбольна ліга АСВ випустила відеоролик про Україну на честь трьох гравців чемпіонату Артема Пустового ("Барселона"), Володимира Геруна ("Бреоган") і В'ячеслава Кравцова ("Сан-Пабло Бургос") у рамках циклу "Viaja con la Liga Endesa". У сюжеті українські спортсмени розповідають про свою батьківщину і запрошують всіх бажаючих її відвідати.

"Я люблю свою країну. У нас чудова їжа і хороші люди. Зараз ситуація трохи складніша, але в цілому все нормально. У нас хороша культура і красива природа. Найкращим місцем я вважаю своє місто Дніпро. Київ зараз теж дуже гарний. Одеса та Бердянськ гарні під час курортного сезону, вони знаходяться на березі моря. Типовою їжею в Україні є борщ. Це свого роду суп із томатами, овочами і м'ясом", - цитує Володимира Геруна basket.com.ua.

Кадр із відео

Кадр із відео

Кадр із відео

Баскетболіст "Барселони" зазначив, що європейці могли б жити у нас "на широку ногу".

"Коли у мене запитують про Україну, я відповідаю: "Хлопці, приїжджайте сюди влітку і вам дуже сподобається. Ви оціните дешевизну місцевого життя". В Україні можна прожити і на 10 євро в місяць (сміється). Характерною їжею є вареники, Це борошняний виріб із м'ясом, яке дуже смачне. У Іспанії люди життєрадісні і намагаються допомогти будь-якими способами, якщо у тебе є проблеми. в Україні все трохи по-іншому. Якщо люди йдуть у супермаркет за покупками, то касир їм просто вибиває чек і все. В Іспанії ж питають, як у тебе справи і таке інше", - порівняв Україну та Іспанію Пустовий.

Кадр із відео

Кадр із відео

Кадр із відео

Кравцов зазначив, що мандрівники зобов'язані відвідати південну столицю України.

"Я б сказав, що в Україні потрібно відвідати моє рідне місто Одесу. Воно знаходиться на березі моря. На відпочинок до Одеси приїжджає багато людей з різних країн, тому що це гарне і веселе місце. Я б сказав, що українська кухня на 80% подібна до російської або навпаки російська на 80% схожа на українську. Це довга історія", - розповів про національну кухню Кравцов.

Кадр із відео

Кадр із відео

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