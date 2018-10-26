МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

10.3тЧитати матеріал російською

Іспанська баскетбольна ліга АСВ випустила відеоролик про Україну на честь трьох гравців чемпіонату Артема Пустового ("Барселона"), Володимира Геруна ("Бреоган") і В'ячеслава Кравцова ("Сан-Пабло Бургос") у рамках циклу "Viaja con la Liga Endesa". У сюжеті українські спортсмени розповідають про свою батьківщину і запрошують всіх бажаючих її відвідати.

"Я люблю свою країну. У нас чудова їжа і хороші люди. Зараз ситуація трохи складніша, але в цілому все нормально. У нас хороша культура і красива природа. Найкращим місцем я вважаю своє місто Дніпро. Київ зараз теж дуже гарний. Одеса та Бердянськ гарні під час курортного сезону, вони знаходяться на березі моря. Типовою їжею в Україні є борщ. Це свого роду суп із томатами, овочами і м'ясом", - цитує Володимира Геруна basket.com.ua.

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Баскетболіст "Барселони" зазначив, що європейці могли б жити у нас "на широку ногу".

"Коли у мене запитують про Україну, я відповідаю: "Хлопці, приїжджайте сюди влітку і вам дуже сподобається. Ви оціните дешевизну місцевого життя". В Україні можна прожити і на 10 євро в місяць (сміється). Характерною їжею є вареники, Це борошняний виріб із м'ясом, яке дуже смачне. У Іспанії люди життєрадісні і намагаються допомогти будь-якими способами, якщо у тебе є проблеми. в Україні все трохи по-іншому. Якщо люди йдуть у супермаркет за покупками, то касир їм просто вибиває чек і все. В Іспанії ж питають, як у тебе справи і таке інше", - порівняв Україну та Іспанію Пустовий.

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Новини
"Пишаюся і люблю!" Кличко зробив зворушливу заяву про Україну

Кравцов зазначив, що мандрівники зобов'язані відвідати південну столицю України.

"Я б сказав, що в Україні потрібно відвідати моє рідне місто Одесу. Воно знаходиться на березі моря. На відпочинок до Одеси приїжджає багато людей з різних країн, тому що це гарне і веселе місце. Я б сказав, що українська кухня на 80% подібна до російської або навпаки російська на 80% схожа на українську. Це довга історія", - розповів про національну кухню Кравцов.

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Іспанська ліга випустила зворушливий ролик про Україну

Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати зворушливо підтримали Ярмоленко після травми ахіллового сухожилля.

Особи
Артем ПустовийВ'ячеслав Кравцов
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
3
Смішно
54
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
коршун федот
коршун федот
Це не те,що бояра зі щами. Мокшва і ботві радується. Будем раді всі крім козломордих слопатоєдов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Trikur Yuriy
Trikur Yuriy
"Я бы сказал, что украинская кухня на 80% сходна с русской или наоборот русская на 80% похожа с украинской" — Кривцов. Да, Кривцов, мало ты знаешь Украину, и, особенно, Закарпатье. У нас кухня с Украиной, может быть сходна на 80%, а про Россию уже и не говорю. А, то что в Украине можно прожить на 10 евро в месяц — это вообще бред!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
После посещения пpиглашенные плюнут им в моpду.И скажут лучше бы в Мозамбик поехали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Иванова Елена
Иванова Елена
Цимельман Филя, быдло ты немытое!!! таким как ты даже в африке места нет!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги