Інтрига в Дніпрі та Тернополі: анонс Суперліги Паріматч 8 листопада

У суботу, 7 листопада, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч пройдуть два заключні поєдинки чергового ігрового тижня регулярного сезону.

У Дніпрі діючий чемпіон зіграє з БК "Запоріжжя", а БК "Тернопіль" на домашньому майданчику прийме лідера – "Київ-Баскет".

8 листопада

"Дніпро" – "Запоріжжя"

Дніпро, СК Шинник

Початок матчу – 14:00

Трансляція – YouTube ФБУ

У першій грі неділі "Дніпро" після дуже впевненої перемоги у центральному матчі тижня проти "Прометея", протистоятиме "Запоріжжю". Команда Дениса Журавльова набрала солідну форму і виглядає фаворитом у матчі проти запоріжців, які мають проблеми зі складом та гратимуть без Валерія Плеханова, керуватиме командою Станіслав Овдеєнко. Лише характер та максимальна дисципліна можуть допомогти гостям, які цього тижня проводитимуть одну гру, зачепитися за позитивний результат, адже індивідуально і передня, і задня лінія "Дніпра" об’єктивно більш потужніші, ніж у суперника.

"Тернопіль" – "Київ-Баскет"

Тернопіь, ТНЕУ

Початок матчу – 16:00

Трансляція – Oboz TV, YouTube ФБУ

Тернопіль нарешті зіграє вдома – на домашньому майданчику. Дебют на своєму паркеті команда Дмитра Забірченка проводитиме без глядачів і протистоятиме лідерові сезону "Київ-Баскету". Команда Айнарса Багатскіса виграла всі 8 матчів на старті сезону і виглядала впевнено, як на своєму майданчику, так і в гостях. До матчу немає інформації щодо втрат, тому у цій грі сподіваємось побачити найпотужніші склади. Тернопіль – команда, яка може виграти у будь-кого і може дати бій лідерам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Південному місцевий "Хімік" обіграв "Черкаські Мавпи" (64:61), а БК "Одеса" на домашньому майданчику була сильніше МБК "Миколаїв" (96:84).