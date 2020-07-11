Instagram додав на сторінку загиблого Кобі Браянта особливий напис. Фотофакт

Максим Богданов Баскетбол 17:39, 11.07.2020 Оновлено: 17:42, 11.07.2020

Соціальна мережа Instagram тимчасово отредактировала дані облікового запису загиблого ексбаскетболіста "Лос-Анджелес Лейкерс" і збірної США Кобі Браянта.

"Світла пам'ять", – було написано на сторінці легендарного спортсмена між аватаром і описом профілю. На момент публікації цієї новини напис вже відсутнiй.

Instagram Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Спорт Баскетбол

Дивіться також

В Австралії схвалили перші ліки для лікування COVID-19

Мендель відреагувала на чутки про вагітність від Зеленського

Окупанти труять Крим іржавою рідиною замість води. До чого призведе тотальна посуха і які прогнози

Трамп про відправку в Україну протитанкових комплексів: це – проти Росії

Під Києвом через нетрадиційну орієнтацію на смерть забили чоловіка