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1 лютого • оновлено в 12:27
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"Хворі упирі": в США поглумилися зі смерті Кобі Браянта – фотофакт

1.2т
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На американському торговельному майданчику eBay з'явилася іграшки, присвячені загиблому легендарному баскетболісту Кобі Браянту.

На сайті можна купити радіокеровану модель ексгравця "Лос-Анджелес Лейкерс" з вертолітними лопатями. Також в наборі представлені картки із зображенням загиблого спортсмена.

"Хворі упирі": в США поглумилися зі смерті Кобі Браянта – фотофакт

Ebay

"Хворі упирі": в США поглумилися зі смерті Кобі Браянта – фотофакт

Ebay

Крім того, у продажу є вертоліт, виконаний в кольорах "Лейкерс".

"Хворі упирі": в США поглумилися зі смерті Кобі Браянта – фотофакт

Ebay

Увага на оголошення звернула Mirror. Автор замітки назвав опублікували оголошення "хворими упирями".

"Хворі упирі": в США поглумилися зі смерті Кобі Браянта – фотофакт

Mirror

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Автор
Максим Богданов
Особа
Кобі Браянт
Місце
США
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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