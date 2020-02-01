"Хворі упирі": в США поглумилися зі смерті Кобі Браянта – фотофакт

На американському торговельному майданчику eBay з'явилася іграшки, присвячені загиблому легендарному баскетболісту Кобі Браянту.

На сайті можна купити радіокеровану модель ексгравця "Лос-Анджелес Лейкерс" з вертолітними лопатями. Також в наборі представлені картки із зображенням загиблого спортсмена.

Ebay

Ebay

Крім того, у продажу є вертоліт, виконаний в кольорах "Лейкерс".

Ebay

Увага на оголошення звернула Mirror. Автор замітки назвав опублікували оголошення "хворими упирями".

Mirror

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