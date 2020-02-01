"Хворі упирі": в США поглумилися зі смерті Кобі Браянта – фотофакт

На американському торговельному майданчику eBay з'явилася іграшки, присвячені загиблому легендарному баскетболісту Кобі Браянту.
На сайті можна купити радіокеровану модель ексгравця "Лос-Анджелес Лейкерс" з вертолітними лопатями. Також в наборі представлені картки із зображенням загиблого спортсмена.
Ebay
Ebay
Крім того, у продажу є вертоліт, виконаний в кольорах "Лейкерс".
Ebay
Увага на оголошення звернула Mirror. Автор замітки назвав опублікували оголошення "хворими упирями".
Mirror
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Брайант загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Бьянка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння апарату.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи в Калабасасі.
Також ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!