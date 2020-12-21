Хто придумав і до чого тут українці: що потрібно знати про історію баскетболу

21 грудня у світі відзначається Міжнародний день баскетболу. Гра, яка на сьогодні має сотні мільйонів шанувальників, була заснована ще в позаминулому столітті.

За цей час баскетбол пройшов шлях від змагання студентських команд до виду спорту, який породив одну з найбагатших ліг планети. Цікаво, що біля витоків Національної баскетбольної асоціації (НБА), дохід якої складає більше 8 мільярдів доларів, стояли вихідці з України.

OBOZREVATEL розповідає головні факти про баскетбол.

ЗАСНОВНИК ІГРИ

У грудні 1891 року викладач коледжу Молодіжної християнської асоціації із Спрінгфілда на ім'я Джеймс Нейсміт вигадав нову розвагу для учнів.

Він прив'язав дві корзини з-під персиків до поручнів балкона спортивного залу і, розділивши вісімнадцять студентів на дві команди, запропонував їм гру, сенс якої зводився до того, щоб закинути більшу кількість м'ячів у корзину суперників.

У 1892 році в кошиків стали вирізати дно, щоб не підніматися до них сходами після кожного забитого м'яча.

ПЕРША ГРА В ІСТОРІЇ

12 лютого 1892 року, вивчивши правила і опанувавши ази техніки, студенти Спрінгфілдського коледжу в присутності ста глядачів провели перший в історії баскетболу "офіційний" матч, який мирно завершився з результатом 2:2.

Його успіх був приголомшливим, команди стали проводити показові зустрічі, збираючи на своїх виступах сотні глядачів, а їхній почин підхопили студенти інших коледжів.

ДОЛАР ЗА ХВИЛИНУ

Правила тих років дозволяли командам укладати контракти з різними гравцями на кожну гру, склади команд, в такий спосіб вирізнялися крайньою нестабільністю, і будь-який гравець за один чемпіонат за бажання міг виступити мало не за всі команди, продаючи на кожен матч свої послуги тим, хто заплатить більше.

Вартість індивідуальних контрактів становила приблизно один долар за хвилину гри, що давало можливість найкращим гравцям, які проводили на майданчику більше часу, заробляти значні на ті часи суми.

Джемс Нейсміт canadaswalkoffame.com

БАСКЕТБОЛ НА ОЛІМПІАДІ

1936 рік ознаменувався новою віхою в історії баскетболу – появою його в програмі літніх Олімпійських ігор у Берліні, але тільки наступного року відбулися дві знаменні події, які різко наблизили баскетбол першої половини століття до так добре відомої нам сьогодні гри.

СКАСУВАННЯ ВКИДАННЯ

Навесні 1937 року було скасовано вкидання м'яча в центральному колі після кожного взяття кільця. До цього моменту команда, що мала високорослого гравця, мала незаперечну перевагу перед суперниками: на початку матчу м'яч вводився в гру вкиданням у центрі майданчика, яке, зрозуміло, вигравав вищий баскетболіст.

Завдяки цьому нововведенню гра стала більш швидкісною і, відповідно, видовищною, результат її тепер не залежав насамперед від зростання гравців.

Баскетбол на Олімпіаді-1936. insidethegames.biz

ЗАРОДЖЕННЯ НБА

Перший матч Баскетбольної асоціації Америки (БАА), пізніше перейменованої в Національну баскетбольну асоціацію, відбувся в листопаді 1946 року, офіційно позначивши цю дату в анналах історії як народження одного з найбільших спортивних і комерційних підприємств сучасності – НБА.

Історична зустріч у Торонто між баскетболістами "Нью-Йорк Нікербокерс" і "Торонто Хаскіз" завершилася з рахунком 68:66 на користь гостей. А першими чемпіонами БАА стали "Ворріорс" із Філадельфії, у фінальній серії, що проводилася до чотирьох перемог, які здолали з підсумковим результатом 4:1 "Чикаго Стагс".

У 1949 році відбулося злиття БАА і Національної баскетбольної ліги (НБЛ) в єдину НБА.

НБА ЗАСНУВАЛИ УКРАЇНЦІ

Біля витоків Ліги стояли два емігранти з України – Моріс Подолоф, що народився в Єлисаветграді (нині – Кропивницький), і уродженець Києва Едвард (Ісадор) Готтліб.

Саме Подолоф, який на той час керував Американською хокейною лігою, домовився про злиття БАА і НБЛ в єдину НБА. Він став першим президентом ліги і обіймав цей пост 14 років – до 1963 року.

Засновник НБА Моріс Подолоф (по центру).

Зі свого боку Готтліб, будучи тренером, привів до "Філадельфію Ворріорс" до чемпіонства в першому розіграші НБА. А потім викупив клуб і перевіз його до Каліфорнії.

БАСКЕТБОЛ В УКРАЇНІ

Першим українським містом, де з'явився баскетбол, став Чернігів. Перші баскетбольні команди "Зірка" і "Вікторія" були організовані при Чернігівському військово-спортивному клубі 6 липня 1921 року, а вже 30 серпня в міському саду було проведено перший показовий матч. Однак офіційною датою виникнення цього виду спорту в Україні вважається 7 червня 1922 року.

Головним керівним органом у нашій країні є Федерація баскетболу, яка була заснована 28 лютого 1992 року й офіційно прийнята в члени Міжнародної Федерації баскетболу (ФІБА) 10 липня 1992 року.

"Будівельник" повернувся в Суперлігу Паріматч. ФБУ

На сьогодні в елітному дивізіоні чемпіонату України, який носить назву Суперліга Паріматч, виступають 11 клубів. Напередодні старту нового сезону в лігу повернувся легендарний столичний "Будівельник" (чемпіон СРСР 1989 року).

УКРАЇНЦІ В НБА

У різний час за клуби найсильнішої баскетбольної ліги світу виступали Олександр Волков (два сезони за "Атланту"), Віталій Потапенко (11 сезонів за "Клівленд", "Бостон", "Сіетл", "Сакраменто), Станіслав Медведенко (7 сезонів за "Лейкерс" і "Атланту", дворазовий чемпіон НБА), Олексій Печеров (три сезони за "Вашингтон" і "Міннесоту"), Кирило Фесенко (5 сезонів за "Юту" й "Індіану"), В'ячеслав Кравцов (два сезони за "Детройт" і "Фінікс").

Святослав Михайлюк

Сьогодні Україну в НБА представляють атакувальний захисник Святослав Михайлюк та центровий Олексій Лень. Михайлюк – вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, – починає свій третій сезон у Лізі. Після неповного сезону в "Лейкерс" Свят перебрався в "Детройт", де отримав більше ігрового тренера.

У розіграші 19/20 Михайлюк провів 56 матчів, набираючи в середньому по 9 очок, роблячи 1,9 передач і 1,9 підбирань. 19 січня нинішнього року провів свій найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА, набравши 25 очок у поєдинку проти "Атланти".

У свою чергу уродженець Антрацита Лень відіграв уже сім сезонів в Лізі. Відігравши п'ять років за "Фінікс", Олексій спочатку перейшов в "Атланту", а потім став гравцем "Сакраменто". Українець відіграв уже 467 матчів у НБА. Він набирає в середньому 8 очок, робить 6,3 підбирання і віддає 0,8 передач.