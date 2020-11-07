"Хімік" у напруженій кінцівці обіграв "Мавп": результати Суперліги Паріматч

У суботу, 7 листопада, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч проходять чергові два поєдинки регулярного сезону.

У Южному місцевий "Хімік" обіграв "Черкаських Мавп" (64:61), а БК "Одеса" на домашньому майданчику прийме МБК "Миколаїв".

Контролюючи хід зустрічі в перші 20-23 хвилин, "Хімік" у третій чверті повністю пропустив момент, коли він цей самий контроль втратив. Водночас "Мавпи" включили більше обертів, почали добре оборонятися і влучили свої кидки, повідомляє ПБ.

Гості повністю зупинили напад "Хіміка" (5 очок за 8 хвилин) і не тільки відігралися за рахунком, але і вийшли вперед на 6-7 очок. Пара Кобець і Конєв набирала очки, а Ткаченко, Скапінцев і Хаджіфейзовіч забезпечили ту саму оборону.

"Хімік" прийшов у себе ближче до середини заключної чверті, вирівнявши гру за рахунок декількох влучень із периметра. Однак було ясно, що результат зустрічі все ж таки вирiшиться у кінцівці, а туди "Мавпи" заходили з перевагою в три очки.

Довести гру до перемоги гості не змогли: низка дурних втрат, а також відверте невезіння після дальнього кидка Кобця призвели до того, що "Хімік" свою перемогу вирвав. Кобець не забив той самий м'яч, южненці відповіли двома очками Вашингтона, а в останній атаці гостей пас Кобця перехопив Зотов. Данк Тайрелла Нельсона закрив гру.

"Хімік" – "Черкаські Мавпи" 64:61 (18:15, 18:16, 9:18, 19:12)

Хімік: Ковляр (5 + 4 передачі), Марченко (16 + 5 підбирань), Клевзунік (2), Нельсон (13 + 9 підбирань), Вашингтон (4 + 8 підборів) - старт; Салліван (21 + 11 підборів), Зотов (3 + 6 підбирань + 3 передачі).

Мавпи: Попов (1), Кобець (18), Конєв (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Хаджіфейзовіч (7 + 5 підборів), Скапінцев (11 + 7 підбирань) - старт; Ткаченко (4 + 11 підборів), Сергєєв (4), Дзюба (1 + 5 підбирань), Товкач

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чинний чемпіон "Дніпро" здобув розгромну перемогу в домашньому матчі Суперліги Паріматч 6 листопада, легко розібравшись з одним із фаворитів сезону "Прометеєм".