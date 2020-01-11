"Хімік" зупинив "Дніпро" у Суперлізі Парі-Матч

Чемпіон України южненський "Хімік" здобув перемогу над лідером регулярного чемпіонату "Дніпром" Суперліги Парі-Матч.

Центральна зустріч ігрового дня на паркеті ФСК "Олімп" завершилася на користь господарів майданчика – 101:91.

Гра видалася дуже яскравою, драматичною і такою, що запам'ятовується вболівальникам. Южненці на правах чемпіона та господаря з перших же хвилин визначили свою перевагу – вже до кінця першої чверті "хіміки" відірвалися від суперника на 11 пунктів.

Дніпро – Хімік ФБУ

Довгий час дніпрянам не вдавалося повернутися у гру, проте ближче до великої перерви лідери чемпіонату освоїлися на майданчику грізного опонента і завдяки вдалим діям новачка команди Джареда Теллерра зуміли зрівняти рахунок, а в середині третьої чверті взагалі вийти вперед.

Наставник южненців Віталій Степановський відреагував на це овертаймом і завів своїх підопічних, які тут же видали чудовий відрізок 10:0. Вирішальна 10-хвилинка перетворилася на справжню гру нервів.

"Дніпру" вдалося впритул підібратися до суперника, але тут же нарвалися на контратакуючий ривок, у якому перевага "Хіміка" досягла "+10", що і дозволило господарям відсвяткувати підсумкову перемогу.

"Хімік" – "Дніпро" 101:91 (28:20, 20:27, 25:18, 28:26)

"Хімік": Вільямс (16 + 4 підборів + 6 передач), Марченко (21), Войналович (9), Ковальов (7), Угба (12 + 4 підбори + 3 перехоплення) – старт; Рахімшаіков (2), Козак (2), Салліван (22 + 6 підборів), Горобченко (10 + 6 передач).

"Дніпро": Дугат (21 + 5 підборів + 6 передач), Закурдаєв (2), Глєбов (4 + 5 втрат), Тимофієнко (10 + 4 підбори), Корнієнко (11 + 12 підборів) – старт; Чумаков (5), Шундель (7), Террелл (23 + 4 підбори), Сизов (6), Фесенко (2), Коломойський.

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