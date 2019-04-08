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"Хімік" у божевільному півфіналі Суперліги Парі-Матч обіграв "Дніпро"

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Южненський "Хімік" здобув другу перемогу в півфінальній серії з "Дніпром" у баскетбольній Суперлізі Парі-Матч.

Підопічні Віталія Степанівської, здійснили героїчний камбек, і були сильнішими за суперника на своєму майданчику в овертаймі – 92:86.

"Хімік" – "Дніпро" – 92:86ОТ (21:29, 25:15, 14:21, 24:19, 8:2)
"Хімік": Едвін (28 + 9 підбирань), Рябчук (7), Войналович, Джонс (15 + 8 підбирань + 7 передач), Антипов (0 + 4 підбирання) - старт; Сидоров (16), Павлов (16 + 9 підбирань), Марченко (8).
"Дніпро": Мішула (16), Вільховецький (3 + 5 передач), Шундель (16 + 6 підбирань), Глєбов (13 + 4 підбирання), Тимофієнко (17) - старт; Фесенко (7 + 5 підборів), Закурдаев (9 + 5 підборів), Сизов (5), Кожем'якін.
Рахунок в серії - 2:0.

Як і в першому поєдинку 6 квітня, баскетболісти обох команд порадували глядачів яскравою та емоційною грою. Господарі огидно почали матч, пропустивши потужний ривок дніпрян 2:14. Лідери гостей Тимофієнко та Мішула раз по раз перегравали опонентів, забезпечивши перевагу своїй команді.

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Хімік – Дніпро

Хімік – Дніпро

ФБУ

У другій 10-хвилинці "хіміки" включилися в гру і видали відповідний відрив 9: 0, а до великому перерви і зовсім вийшли вперед з різницею "+2" завдяки результативності Сидорова та Едвіна. Після цього на паркеті почалися справжні гойдалки.

У кінцівці третього періоду гості знову приголомшили суперника, забивши 12 очок поспіль. Вирішальну чверть команди розпочали з активом "+5" у гостей. До середини 10-хвилинки "Дніпро" подвоїв свою перевагу, але за півтори хвилини до фінальної сирени рахунок був 77:80. У нервовій кінцівці "хімікам" вдалося зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.

У додатковій п'ятихвилинці Едвін і Джонс зробили "+5" для "хіміків" і принесли своїй команді загальну перемогу. Таким чином рахунок у серії до трьох перемог став 2:0 на користь южненців. Наступна зустріч суперників відбудеться в Дніпрі 10 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст Олексій Лень встановив рекорд результативності в НБА.

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Суперліга
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БК ХімікБК Дніпро
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