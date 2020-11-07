"Хімік" проти "Мавп": анонс Суперліги Паріматч 7 листопада

У суботу, 7 листопада, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч пройдуть чергові два поєдинки регулярного сезону.

У Южному місцевий "Хімік" зіграє з "Черкаськими Мавпами", а БК "Одеса" на домашньому майданчику прийме МБК "Миколаїв".

"Хімік" - "Черкаські Мавпи"

Южне, СК Олімп

Початок матчу - 14:00

Трансляція - YouTube ФБУ

У першій грі суботи южненський "Хімік" проведе свій другий домашній матч тижня, в якому прийматиме головного аутсайдера сезону "Черкаських Мавп". Южненці, які потроху повертаються до оптимального складу, у четвер здобули свою третю перемогу, здолавши вдома Миколаїв. "Мавпи", зі свого боку, подовжили серію поразок до 8 матчів, програвши на виїзді "Одесі".

Головною проблемою для гостей у цьому матчі може стати потужна американська передня лінія южненців, у "Мавп" у хорошій формі перебуває Кобець та Конєв. Але командні взаємодії все ж таки на цьому етапі сезону краще працюють у "Хіміка".

Черкасці продовжують грати без головного тренера Максима Міхельсона, а також захисників Камерона Джонса та Нікіти Руслова. У "Хіміка" під питанням участь у матчі Андрія Войналовича, Андрія Мироненка та Олександра Рябчука.

"Одеса" - "Миколаїв"

Одеса, УСК Одеса

Початок матчу - 16:00

Трансляція - Oboz TV, YouTube ФБУ

У другому матчі ігрового дня також зустрічатимуться команди з другої частини турнірної таблиці — Одеса прийматиме Миколаїв. Після невдалого старту команда Олега Юшкіна здобула 3 перемоги в останніх чотирьох поєдинках. У Миколаєва ситуація гірша, адже корабели виграли лише один із шести матчів на старті сезону.

Окремим сюжетом у цій грі буде гра Клима Артамонова, який повернувся до Одеси вже під час цього сезону, проти "Миколаєва", у складі якого він цей сезон починав. Разом із Хіміком одесити наразі мають найкращий показник перемог/поразок серед команд, які перебувають у нижній частині турнірки, і матимуть непогані шанси покращити своє становище.

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чинний чемпіон "Дніпро" здобув розгромну перемогу в домашньому матчі Суперліги Паріматч 6 листопада, легко розібравшись з одним із фаворитів сезону "Прометеєм".