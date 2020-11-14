"Хімік" переміг "Одесу" в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 14 липня, відбувся єдиний поєдинок в Суперлізі Паріматч.

Южненський "Хімік" в гостях переміг БК "Одеса" 61:54. Южненці передавили суперника під кільцем в кожній з чвертей і домоглися п'ятої перемоги в сезоні.

По грі Одеса мала мінімум шансів на перемогу, починаючи з середини першої чверті, повідомляє ПБ. Як тільки тріо Вашингтон-Салліван-Нельсон початок домінувати на щитах, а южненці увійшли в свій звичний темп, шанси "Одеси" на перемогу стали залежати лише від відсотка реалізації дальніх кидків.

Як підсумок, "Хімік" поступово закріплювався на нових висотах різниці, контролюючи трьохсекундну зону і потрапляючи триочкові з відсотком 50. Вирішальний удар по "Одесі" завдав Кирило Марченко, який забив неймовірний кидок із сиреною про закінчення третьої чверті - рахунок став 38:51, а по такій грі подібну різницю відіграти вкрай проблематично.

Шанс у "Одеси" був: "Хімік" трохи втратив контроль ближче до кінця четвертої чверті, різниця скоротилася до семи очок, "Хімік" допустив втрату, але в своїй швидкій атаці господарі помилилися самі, а Зотов виправив свою помилку шикарним пасом на Нельсона. Різниця повернулася на позначку в 9 балів, відіграти які за 2 хвилини Одеса вже не могла.

БК "Одеса" – "Хімік" 54:61 (13:17, 13:17, 13:17, 15:10)

Одеса: Заєць, Кондраков (12 + 4 втрати), Блейлок (8 + 6 підборів), Давидюк (3), Браун (5) - старт; Артамонов (2), Найко, Прокопенко (6), Новіков (3), Носков (11).

Хімік: Ковляр (6 + 4 передачі), Марченко (14), Клевзунік, Нельсон (11 + 8 підбирань), Вашингтон (8 + 7 підборів) - старт; Войналович (5 + 4 підбирання), Рябчук (6), Салліван (8 + 10 підборів), Зотов (3 + 5 передач + 3 перехоплення).

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Прометей" добув впевнену перемогу над "Харківськими Соколами" в черговому матчі регулярного чемпіонату Суперліги Паріматч.