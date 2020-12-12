"Хімік" переграв "Запоріжжя" в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 12 грудня граються чергові поєдинки в Суперлізі Паріматч.

У першій зустрічі ігрового дня "Хімік" в рівній боротьбі переграв гостей із Запоріжжя (83:73).

Хімік впевнено розпочав поєдинок. У першій чверті команда Віталія Степановського поступилася тільки у боротьбі під щитами і то мінімально (8 підбирань проти 9). У всіх інших аспектах южненці перемогли. 6 передач проти однієї, одна втрата проти 5, 9 реалізованих кидків з 16 проти 6 влучних у суперника. Добре себе показав Тейрел Нельсон, який набрав 10 балів. Все це допомогло Хіміку повести в рахунку +8.

Та Запоріжжя не дало своїм візаві піти у відрив. Вони ще активніше почали діяти під щитами збільшивши перевагу в підбираннях з одного до десяти (22 проти 12). Також підопічні Валерія Плеханова почали краще грати командно, зробивши 4 передачі проти двох у суперника. Окрім того, в другій чверті вже саме запоріжці більше влучали, реалізувавши 7 кидків з 15, тоді як Хімік – 5 з 16. Також, на той момент у гостей було 13/18 штрафних, у господарів – 9/14. Все це дозволило Запоріжжю поновити паритет – 42:42.

Після перерви Хімік зміг вирватися вперед на 9 очок. Це стало можливим завдяки точним пострілам з дальньої відстані. Рябчук, Мироненко, Войналович та Марченко реалізували по одному триочковому, тоді як Запоріжжя зробило один подібний постріл і той не влучний.

У заключній частині продовжував вести вперед Запоріжжя Маяускас. Легіонер набрав свої перші очки лише в третій чверті, але за дві 10-хвилинки він мав 12 балів. Проте, його зусиль виявилося замало. Хімік не випустив з рук перевагу, яку здобув у попередній чверті. Як підсумок, перемога южненців – 83:73.

Хімік - БК Запоріжжя 83:73 (25:17, 17:25, 25:16, 16:15)

Хімік: Ковляр (4 + 3 передачі), Марченко (12), Клевзунік (5), Войналович (14 + 4 передачі), Нельсон (20 + 12 підбирань + 5 перехоплень) - старт; Рахімшаіков, Рябчук (13), Мироненко (5), Зотов (10 + 7 передач).

Запоріжжя: Кеффі (13), Форчун (15+ 4 підбирання), Сизов (8), Грицак (4), Маяускас (12 + 7 підбирань) - старт; Мальчевський (9), Титов, Міхєєв (2), Тихонов (10 + 12 підбирань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" на домашньому майданчику розгромив "Миколаїв" і здобув уже одинадцяту перемогу на старті сезону Суперліги Паріматч .