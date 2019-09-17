Хімік – Дніпро: відео-трансляція матчу за Суперкубок України з баскетболу

Чемпіон України южненський "Хімік" і володар Кубка країни "Дніпро" у вівторок, 17 вересня, відкриють новий баскетбольний сезон.

Команди в двоматчевому протистоянні визначать володаря Суперкубка. Перша зустріч відбудеться на майданчику южненською команди. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Хімік – Дніпро. Початок – о 18:00.

18:00. Южне, ДС "Олімп". "Хімік" – "Дніпро", трансляція – OBOZREVATEL, XSPORT

Хімік – Дніпро ФБУ

Переможець Суперілігі Парі-Матч минулого сезону суттєво оновив склад. У складі в порівнянні з минулим сезоном залишилися лише три баскетболісти. Решта ростеру "хіміків" складають молоді гравці, а також новачки, серед яких три легіонери. Головним завданням для господарів буде нейтралізувати одну з найсильніших сторін суперника – вміння кидати з-за дуги.

"Дніпро" ж в міжсезоння залишився без одного з лідерів минулого сезону – атакуючого захисника Олександра Мішули. Однак "синьо-біло-блакитні" відзначилися двома дуже резонансними підписаннями – захисника Іссуфа Санона та його колеги по амплуа Грегорі Коломойського. Все це робить стартовий матч нового баскетбольного сезону в Україні неймовірно інтригуючим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила склад учасників і регламент нового сезону Суперліги Парі-Матч.

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