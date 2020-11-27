"Харківські Соколи" перемогли "Запоріжжя" в Суперлізі Паріматч

У п'ятницю, 27 листопада, "Харківські Соколи" на своєму майданчику перемогли "Запоріжжя" в єдиному матчі Суперліги Паріматч, запланованому на цей день.

Команди почали матч на рівних, але ближче до середини першої чверті господарі заволоділи ініціативою та вийшли вперед. Підопічні Валерія Плеханова не дали суперникам сильно збільшити відрив і пішли на коротку перерву, програючи в сім очок.

Після паузи гостям двічі вдавалося зрівняти рахунок на табло, але в другій половині десятихвилинки харків'яни видали результативний відрізок і закінчили чверть, виграючи в 12 пунктів.

"Запоріжжя" спробувало переламати хід поєдинку після великої перерви, але "Соколи" не дозволяли суперникам скоротити відставання до мінімуму, а ближче до закінчення десятихвилинки провели кілька вдалих атак і забезпечили собі комфортну перевагу перед вирішальним відрізком матчу.

Зі старту четвертої чверті гості кинулися вперед й організували серйозний пресинг суперників. Підопічні Плеханова шокували харків'ян, вигравши початок десятихвилинки з рахунком 11:2. Господарям вдалося прийти до тями і трохи охолодити запал "Запоріжжя" точними кидками через триочкову дугу.

Незважаючи на всі спроби суперників, "Соколи" виграли третю гру в сезоні 2020/21, а гості зазнали вже шостої поразки поспіль після п'яти перемог на старті Суперліги Паріматч.

"Харківські Соколи" – "Запоріжжя" 79:68 (20:13, 23:18 18:14, 18:23)

"Соколи": Граф (14 + 7 передач), Бояркіна (6 + 8 передач + 6 втрат), Боггс (9 + 4 підбирання), Шевченко (8 + 4 підбирання), Денді (7 + 9 підбирань) – старт; Місяць (18 + 5 підбирань), Чумаков (10 + 5 підбирань), Немцу, Тарасенко (7).

"Запоріжжя": Кеффі (19 + 4 підбирання + 8 передач), Форчун (11), Мальчевський (12), Грицак (2 + 4 підбирання), Маяускас (8 + 6 підборів) – старт; Титов, Сизов (2 + 4 втрати), Міхєєв (2), Тихонов (12 + 5 підбирань), Морозов.