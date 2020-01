Гравці НБА зворушливо вшанували пам'ять Кобі Браянта

У матчі НБА між "Торонто" та "Сан-Антоніо" баскетболісти обох команд символічно вшанували пам'ять легенди "Лейкерс" Кобі Браянта, відмовившись від проведення першої атаки.

Загиблий спортсмен виступав за команду з Лос-Анджелеса під 24-м номером, що дорівнює часу, який дається на проведення атаки в поєдинках Національної баскетбольної асоціації (НБА). Після розіграшу спірного м'яча на старті матчу володіння дісталося "Торонто", гравець якого перейшов центральну лінію та дочекався, поки минуть відведені на напад 24 секунди. Коли м'яч опинився у баскетболіста "Сан-Антоніо" він повторив дії свого візаві, що викликало схвалення серед уболівальників, які почали скандувати ім'я Кобі Браянта на трибунах.

The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.



The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9