Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий повідомив, що продовжить кар'єру в "Барселоні", за яку виступає з 2018 року.

За словами спортсмена, у нього були варіанти в інших клубах середнього рівня, але ніхто жорстко переговори не вів.

"Так як у мене є контракт з "Барсою" на наступний сезон і клуб категорично не хоче мене відпускати, то я залишаюся в "Барселоні" на наступний сезон", – цитує Пустового basket.com.ua.

Артем зазначив, що ще не спілкувався з новим тренером каталонців Шарунасом Ясікявічюс

"Розмовляв трохи лише з його асистентом. Як я зрозумів, Шарунас дивився мої гри не за "Барселону", а за "Обрадойро" і йому, ніби як, сподобалася моя гра. Напевно, у нього є якісь плани на мене. Сподіваюся, ситуація в порівнянні з двома попередніми сезонами в "Барсі" для мене зміниться в кращу сторону", – сказав Пустовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Пустовий одружився на сербській волейболістцi Мині Томич. Весільними знімками молодята поділися в соціальних мережах.