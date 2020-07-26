Гравець НБА відпросився на похорон діда, але відправився на стриптиз

Максим Іншаков Баскетбол 21:53, 26.07.2020 Оновлено: 22:02, 26.07.2020

Баскетболіст "Кліпперс" Лу Вільямс покинув розташування команди в парку розваг "Діснейуорлд", де всі клуби чекають відновлення сезону НБА.

За інформацією ESPN, 33-річний баскетболіст відпросився заради похорону діда, але пізніше був помічений в одному зi cтрiпклубiв Атланти. Спільне фото з Вільямсом виклав репер Джек Харлоу.

Вільямс і Харлоу
Instagram Джека Харлоу

Після цього НБА почала розслідування відносно Вільямса. В даний момент Ліга вирішує, як буде покараний баскетболіст і скільки днів на карантині йому належить відбути.

Інсайдер Шемс Чарану повідомив, що Вільямс проведе додатковий 10-денний карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст Манчестер Сіті Кайл Уокер влаштував вечірку з повіями під час карантину.

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