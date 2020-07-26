Гравець НБА відпросився на похорон діда, але відправився на стриптиз
Лу Вільямс (ліворуч).
Баскетболіст "Кліпперс" Лу Вільямс покинув розташування команди в парку розваг "Діснейуорлд", де всі клуби чекають відновлення сезону НБА.
За інформацією ESPN, 33-річний баскетболіст відпросився заради похорону діда, але пізніше був помічений в одному зi cтрiпклубiв Атланти. Спільне фото з Вільямсом виклав репер Джек Харлоу.
Вільямс і Харлоу Instagram Джека Харлоу
Після цього НБА почала розслідування відносно Вільямса. В даний момент Ліга вирішує, як буде покараний баскетболіст і скільки днів на карантині йому належить відбути.
Інсайдер Шемс Чарану повідомив, що Вільямс проведе додатковий 10-денний карантин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст Манчестер Сіті Кайл Уокер влаштував вечірку з повіями під час карантину.
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