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Гравець НБА відпросився на похорон діда, але відправився на стриптиз

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Баскетбол
1,4 т.
Лу Вільямс

Лу Вільямс (ліворуч).

Баскетболіст "Кліпперс" Лу Вільямс покинув розташування команди в парку розваг "Діснейуорлд", де всі клуби чекають відновлення сезону НБА.

За інформацією ESPN, 33-річний баскетболіст відпросився заради похорону діда, але пізніше був помічений в одному зi cтрiпклубiв Атланти. Спільне фото з Вільямсом виклав репер Джек Харлоу.

Вільямс і Харлоу

Вільямс і Харлоу Instagram Джека Харлоу

Після цього НБА почала розслідування відносно Вільямса. В даний момент Ліга вирішує, як буде покараний баскетболіст і скільки днів на карантині йому належить відбути.

Інсайдер Шемс Чарану повідомив, що Вільямс проведе додатковий 10-денний карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст Манчестер Сіті Кайл Уокер влаштував вечірку з повіями під час карантину.

НБА
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