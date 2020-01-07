Гравець НБА отримав жахливу травму – опубліковано відео

Центровий "Філадельфії" Джоел Ембіід отримав дуже неприємну травму пальця руки в матчі НБА проти "Оклахоми".

За півтори хвилини до завершення першої чверті баскетболіст оборонявся проти гравця суперників і серйозно вивихнув безіменний палець.

Джоел Ембіід і Стівен Адамс

I feel like Joel Embiid 's finger probably should not look like this pic.twitter.com/BaNde7t7Nh - Dave Loughran (@Loughy_D) 7 січня 2020 р

Варто зазначити, що це не завадило Ембііду повернутися на майданчик вже в другій 12-хвилинці та продовжити заробляти очки. Він пробув на паркеті трохи більше, ніж пів години, й зумів набрати 18 очок, 9 підбирань і 8 передач.

Матч закінчився домашньою перемогою "Філадельфії" з рахунком 120:113, що дозволило їй піднятися на п'яте місце у Східній конференції.

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