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7 січня • оновлено в 16:38
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/ Баскетбол

Гравець НБА отримав жахливу травму – опубліковано відео

1.3т
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Центровий "Філадельфії" Джоел Ембіід отримав дуже неприємну травму пальця руки в матчі НБА проти "Оклахоми".

За півтори хвилини до завершення першої чверті баскетболіст оборонявся проти гравця суперників і серйозно вивихнув безіменний палець.

Джоел Ембіід і Стівен Адамс

Джоел Ембіід і Стівен Адамс

Варто зазначити, що це не завадило Ембііду повернутися на майданчик вже в другій 12-хвилинці та продовжити заробляти очки. Він пробув на паркеті трохи більше, ніж пів години, й зумів набрати 18 очок, 9 підбирань і 8 передач.

Матч закінчився домашньою перемогою "Філадельфії" з рахунком 120:113, що дозволило їй піднятися на п'яте місце у Східній конференції.

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Тема
НБА
Місце
США Філадельфія
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