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Головний тренер "Детройта" в захваті від українця Михайлюка

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Головний тренер "Детройта" Дуейн Кейсі віддав належне майстерності вихованця "Черкаських Мавп" Святослава Михайлюка і пояснив, чому українець отримує мало ігрового часу в НБА.

Святослав Михайлюк і Дуейн Кейсі

Святослав Михайлюк і Дуейн Кейсі

"Михайлюк – відмінний шутер. Я в захваті від нього. Він атлетичний і фізично міцний. Він ні від кого не відступає. Навіть якщо Святослав помиляється в якомусь моменті або здійснює неточний кидок, це відбувається не через нестачу старання або таланту. Михайлюк – дійсно хороший розпасовець. На жаль, із ним конкурують декілька ветеранів, таких як Уейн Еллінгтон і Ленгстон Геллоуей. Для Михайлюка просто не залишається хвилин. Але ми високо цінуємо його", – цитує Кейсі basket.com.ua.

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Українець Михайлюк провів успішний матч у США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня 2018 року в спортивному комплексі "Барклайс-центр" у Брукліні, в другому раунді Драфта НБА, Михайлюк був обраний під загальним 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня він підписав із клубом трирічний контракт на суму 4,6 млн доларів.

6 лютого захисник збірної України з баскетболу продовжив свої виступи в клубі Національної баскетбольної асоціації "Детройт Пістонс".

10 березня наш співвітчизник провів у США два приголомшливі матчі в Лізі розвитку (Д-ліга) – офіційній молодшій лізі НБА.

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