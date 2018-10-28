Головна битва туру: анонс Суперліги Парі-Матч

Чинний володар Кубка і Суперкубка України Дніпро, в неділю, 28 жовтня, на домашньому майданчику зіграє проти чемпіонів країни, "Черкаських Мавп".

За статусом - це головний матч туру, в якому зустрінуться представники України в Кубку Європи ФІБА. Але справі - в національній першості справи у обох колективів поки йдуть далеко не ідеально: після трьох перемог поспіль дніпряни зазнали три поспіль поразки, а "мавпи", провівши три поєдинки, мають в активі лише одну перемогу.

Дніпро - Черкаські Мавпи

"Дніпро" - "Черкаські Мавпи"

Початок матчу - 14:00

Трансляція матчу - XSPORT, FBU.ua

Команди Дениса Журавльова та Максима Міхельсона поки не можуть перемогти і на євроарені, тому ця гра буде не тільки, як завжди принципової, але і важливою в плані налагодження ментальної впевненості. На старті сезону суперники вже провели два матчі в рамках Суперкубка України, в якому двічі перемогла команда з Дніпра. Зараз у господарів в лазареті досі залишається Вільховецький, під питанням виступ Мішули.

У "Мавп" втрат більше: продовжують відновлюватися Конєв, Бояркин і Липовцев, а Бирута, який вилетів до кінця сезону через травму, вже покинув розташування команди. Але чи зможе допомогти гостям американський новачок Алан Арнетт, який напередодні приєднався до Черкас.

Першу очну дуель "Дніпра" і "Черкаських Мавп" в сезоні Суперліги Парі-Матч 2018/2019 телеканал XSPORT покаже в прямому ефірі, також трансляція, як завжди буде доступна на сайті Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, що 20 жовтня "Мавпи" поступилисяюжненському "Хіміку" з рахунком 93:76.