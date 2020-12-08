Генсек ФБУ про ситуацію з чемпіонатом України та зі збірною: такого ще не було

Генеральний секретар Федерації баскетболу України (ФБУ) Володимир Драбіковський заявив, що вперше стикається з ситуацією, коли національнiй збірнiй відмовляють у фінансування за кілька днів до поїздки на чемпіонат Європи.

За словами Володимира Валентиновича, він не пригадує такого, щоб через відсутність грошей довелося робити перерву в чемпіонаті країни з баскетболу.

Драбіковський визнав серйозність ситуації в країні і розповів, що ФБУ не змогла допомогти клубам, так як в екстреному порядку була змушена шукати кошти на національну команду.

"Такого я справді не пам'ятаю, щоб національна збірна країни їхала на чемпіонат Європи за свої гроші", – цитує Драбіковського "Гордон".

Генсек ФБУ вважає, що така ситуація виникла через небажання нової влади на місцях виконувати взяті обіцянки попередників. Крім того, в деяких містах після виборів не сформований бюджет. Для того, щоб допомогти клубам зберегти кошти на новий сезон, Федерація баскетболу і прийняла рішення взяти паузу в чемпіонаті.

"Проблеми були завжди. Ми міняли систему проведення змагань, скорочували через брак коштів, але ще не було такого, щоб ми робили перерву", – резюмував Драбіковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент ФБУ Михайло Бродський розповів, як "уряд імпотентів" завадив збірній України з баскетболу.