Ганяли по всьому майданчику: команди Суперліги Парі-Матч влаштували масову бійку під час спарингу. Відео

Бійкою команда на команду завершився товариський матч клубів Суперліги Парі-Матч між "Одесою" та "Тернополем".

Поєдинок було перерваний за п'ять хвилин до фінальної сирени після сутички між центровим тернополян Максима Сандула та захисника одеситів Юрія Кондракова, пише сайт basket.com.ua, який також представив відео інциденту. Сандул неакуратно зіграв в боротьбі під щитом, вдаривши суперника по голові, що викликало напад гніву у новачка "Одеси" Бадена Джаксена.

Американець заступився за партнера, зчепився з потужним центровим "Тернополя" та ініціював масову бійку на паркеті. Арбітрам насилу вдалося розняти баскетболістів, які ганялися за Джаксеном по всьому майданчику, але догравати зустріч за рахунку 66:64 на користь тернопільської команди вони не ризикнули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила про повернення до Суперліги Парі-Матч легендарного "Будівельника".