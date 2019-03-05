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/Баскетбол

Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу: розклад і де дивитися

1.3тЧитати матеріал російською

У Дніпрі 9-10 березня відбудеться одна з головних подій клубного баскетбольного сезону України. ПС “Шинник” прийме Фінал чотирьох Кубка України серед чоловічих команд.

До вирішальної стадії змагань окрім господаря та чинного володаря трофею БК "Дніпро" вийшли “Київ-Баскет”, БК “Одеса” та “Політехнік”. У суботу перший матч півфіналу зіграють одесити та харків’яни, а вже після цього взаємини з’ясовуватимуть “Дніпро” та “Київ-Баскет”.

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Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу: розклад і де дивитися

Вашій увазі повний розклад Фіналу чотирьох:

9 березня (субота)

14:00. “Політехнік” — БК “Одеса” / XSPORT

17:00. БК “Дніпро” – “Київ-Баскет” / XSPORT

10 березня (неділя)

14:00. ФІНАЛ / XSPORT

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Тема
Кубок України з баскетболу
Місце
УкраїнаДніпро
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