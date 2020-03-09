Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу: представлено яскраве промо

14–15 березня в Южному відбудеться довгоочікувана подія в українському баскетболі – Фінал чотирьох Кубка України за участю чотирьох найсильніших клубів країни.

ФБУ

За трофей боротимуться його діючий володар "Дніпро", господар Фіналу чотирьох чемпіон України "Хімік", учасник плей-офф Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" і БК "Одеса".

Федерація баскетболу України оприлюднила ефектне промо-відео Фіналу чотирьох, матчі якого будуть транслювати одразу два телеканали.

Фінал чотирьох. Півфінали

14 березня

14:00 Одеса - Дніпро

17:00 Хімік - Київ-Баскет

15 березня

14:00 ФІНАЛ

Відзначимо, що квитки на півфінальні матчі і вирішальний поєдинок Фіналу чотирьох все ще можна придбати онлайн на одному з провідних квиткових сервісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5–13 березня триває черговий тур української Суперліги. Вашій увазі пропонуються результати і розклад трансляцій ігор.

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