Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу: анонс 9 березня

В Кубку України з баскетболу 9-10 березня пройде вирішальна стадія змагань – Фінал чотирьох. Боротьбу за трофей поведуть столичний "Кивї-Баскет", харківський "Політехнік", діючий володар титулу та господар етапу "Дніпро" та "Одеса".

Усі матчі Фіналу чотирьох можна буде побачити в ефірі каналу XSPORT, а також на сайті Федерації баскетболу України та сторінці організації у Facebook. Вашій увазі анонс півфінальних протистоянь.

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Кубок України. Фінал чотирьох

Півфінал

14:00. Дніпро, ПС "Шинник", "Політехнік" – "Одеса"

В першому матчі Фіналу чотирьох харківський "Політехнік" зіграє проти "Одеси". Ці колективи вже чотири рази перетинались в поточному сезоні в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч і в сезонній серії перемогли підопічні Олеша Юшкіна, які виграли три поєдинки.

Головним сюрпризом для харків’ян в цій грі має стати дебют американського новачка одеситів Брюса Мейсі, якому вже нічого не заважає провести свій перший матч за український клуб. Юшкін нарешті отримав повноцінний боєздатний склад, готовність якого вирішувати серйозні завдання зможе перевірити на справі вже сьогодні.

Кадрових сюрпризів від "Політехніка" не буде, але Володимир Коваль говорив, що в межах тижня підготовки до Фіналу чотирьох його команда більше присвятить увагу детальному розбору суперника.

Тріо американців Кромер-Грем-Девіс та українців Завадський-Рочняк-Козлов – головна ударна сила харків’ян в цьому сезоні. Так, широкою ротацією Володимир Коваль похвалитись не може, але в кубковому форматі ці хлопці можуть не тільки дати бій, а й перемогти абсолютно будь-якого суперника в українському баскетболі.

Кубок України. Фінал чотирьох

Півфінал

17:00. Дніпро, ПС "Шинник". "Дніпро" – "Київ-Баскет"

У другій грі Фіналу чотирьох "Дніпро" гратиме проти столичного "Київ-Баскету". Саме володарів двох останніх Кубків України та одночасно господарів етапу можна вважати головними фаворитами на вирішальній стадії турніру.

В цьому матчі дуже цікаво буде подивитись на протистояння в передній лінії, де Максим Сандул та В'ячеслав Петров спробують втримати Кирила Фесенка, який повернувся до гри та відразу додав впевненості команді Дениса Журавльова у трисекундній зоні.

Також цікаво буде подивитись і на дуель представників задньої лінії, де у дніпрян головною зброєю є Олександр Мішула, а у киян головні люди – це Моріс Крік та Мілош Латкович.

У цій грі вистачатиме, як і індивідульних протистоянь, так і боротьби тренерської – матчі "Дніпра" та "Київ-Баскета" в цьому сезоні виходили дуже принциповими.

"Дніпро" матиме перевагу домашнього майданчика, але й у той же час відчуватиме більший тиск та відповідальність за результат перед своїми вболівальниками – про це напередодні Фіналу чотирьох говорив і Денис Журавльов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський виступив з офіційною заявою щодо майбутнього тренера збірної України.

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