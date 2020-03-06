Фінал чотирьох Кубка України: названі транслятори

Матчі Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу пройдуть 14-15 березня в спорткомплексі "Олімп" в Южному і транслюватимуться на двох телеканалах.
Обидва півфінальні поєдинки та фінал можна буде подивитися як у прямому ефірі на ТБ, так і на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ).
Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу
ФБУ
14 березня
14:00 "Одеса" - "Дніпро" ( Oboz TV )
17:00 "Хімік" - "Київ-Баскет" (XSport)
15 березня
14:00 Фінал ( Oboz TV, XSport)
Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розклад трансляцій семи поєдинків Суперліги Парі-Матч, які будуть зіграні 5-13 березня напередодні старту Фіналу чотирьох Кубка України.
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