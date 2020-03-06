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6 березня • оновлено в 16:49
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/ Баскетбол

Фінал чотирьох Кубка України: названі транслятори

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Матчі Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу пройдуть 14-15 березня в спорткомплексі "Олімп" в Южному і транслюватимуться на двох телеканалах.

Обидва півфінальні поєдинки та фінал можна буде подивитися як у прямому ефірі на ТБ, так і на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ).

Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу

Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу

ФБУ

14 березня

14:00 "Одеса" - "Дніпро" ( Oboz TV )

17:00 "Хімік" - "Київ-Баскет" (XSport)

15 березня

14:00 Фінал ( Oboz TV, XSport)

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розклад трансляцій семи поєдинків Суперліги Парі-Матч, які будуть зіграні 5-13 березня напередодні старту Фіналу чотирьох Кубка України.

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Тема
Кубок України з баскетболу
Місце
Україна південний
Теги
БК Хімік БК Дніпро БК Одеса Київ-Баскет
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