Фінал чотирьох Кубка України: названі транслятори

Матчі Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу пройдуть 14-15 березня в спорткомплексі "Олімп" в Южному і транслюватимуться на двох телеканалах.

Обидва півфінальні поєдинки та фінал можна буде подивитися як у прямому ефірі на ТБ, так і на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ).

Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу ФБУ

14 березня

14:00 "Одеса" - "Дніпро" ( Oboz TV )

17:00 "Хімік" - "Київ-Баскет" (XSport)

15 березня

14:00 Фінал ( Oboz TV, XSport)

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розклад трансляцій семи поєдинків Суперліги Парі-Матч, які будуть зіграні 5-13 березня напередодні старту Фіналу чотирьох Кубка України.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!