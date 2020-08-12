Фінал чемпіонату України 3х3 з грандіозним призовим фондом відбудеться в Івано-Франківську

Федерація баскетболу України готується до Суперфіналу чемпіонату України з баскетболу 3х3. Після чотирьох регіональних турів, які відбулися в Києві, Одесі, Кам'янському та пройде в ці вихідні в Хмельницькому пора оголосити місце головної події чемпіонату України.

24 серпня, на День Незалежності України, грандіозний фінал відбудеться у Івано-Франківську. Подію прийме площа Івана Франка. Частина центральної площі біля Драматичного театру перетвориться на справжнє баскетбольне містечко. Для зручності команд Суперфінал пройде на трьох професійних кортах. На кожному з трьох майданчиків працюватиме телевізійна група, а в глядачів буде унікальна можливість перемикати трансляції з кортів.

Загальний призовий фонд Фіналу чемпіонату України 3х3 складе 115 тисяч гривень! З яких у чоловічій категорії розіграють 80 тисяч гривень, а у жіночій – 35 000.

Кожен з учасників основної сітки змагань отримає від організаторів комплект ігрової форми.

Потужний старт став можливим за підтримки наших партнерів та однодумців зокрема офіційного спонсора - компанії "M group Development", співорганізатора турніру - 3х3 Zone та преміум спонсора чемпіонату України 3х3 – ТМ "Парі-Матч".

Відповідно до регламенту змагань у основній сітці турніру візьмуть участь 12 команд. Пряму путівку у Суперфінал чемпіонату України отримують по два фіналісти регіональних турів чемпіонату, які пройшли у Києві, Одесі, Кам’янському та Хмельницькому. Ще чотири путівки в основну сітку будуть розіграні у великому кваліфікаційному турнірі, який пройде цього ж дня в Івано-Франківську.

Реестрація на Фінал чемпіонату України 3х3

Також на цій же локації мають відбутися дитячі та юнацькі змагання у чотирьох категоріях. Реєстрація на юнацьку першість буде відкрита з 14-го серпня.