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15 вересня • оновлено в 14:29
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Фінал чемпіонату світу з баскетболу: онлайн відеотрансляція

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Збірні Аргентини та Іспанії розіграють між собою "золото" чемпіонату світу з баскетболу, який проходив в Китаї.

Пряму трансляцію з Пекіна організовує український телеканал XSPORT. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.

Стежити за ходом матчу можна буде завдяки відеоонлайну в цій новині.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай Пекін
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