Фінал чемпіонату світу з баскетболу: онлайн відеотрансляція

Збірні Аргентини та Іспанії розіграють між собою "золото" чемпіонату світу з баскетболу, який проходив в Китаї.

Пряму трансляцію з Пекіна організовує український телеканал XSPORT. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.

Стежити за ходом матчу можна буде завдяки відеоонлайну в цій новині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської вболівальниці позбавила коментатора матчу чемпіонату світу з баскетболу дару мови в прямому ефірі.

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