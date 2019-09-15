Фінал чемпіонату світу з баскетболу: онлайн відеотрансляція

Збірні Аргентини та Іспанії розіграють між собою "золото" чемпіонату світу з баскетболу, який проходив в Китаї.
Пряму трансляцію з Пекіна організовує український телеканал XSPORT. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.
Стежити за ходом матчу можна буде завдяки відеоонлайну в цій новині.
Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської вболівальниці позбавила коментатора матчу чемпіонату світу з баскетболу дару мови в прямому ефірі.
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