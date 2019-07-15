Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

FIBA привів у захват патріотизм українця

Читати матеріал російською

Блискуча гра захисника збірної України Іссуфу Санона в матчі проти збірної Сербії, в якому наші баскетболісти сенсаційно виграли — 68:60, не залишилася без уваги ведучого інтернет-порталу Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

FiBABasketball опублікував великий матеріал, присвячений Санону, в якому автор захоплюється ставленням гравця до гри за свою країну.

"В четвер увечері — точніше, в п'ятницю вранці за ізраїльським часом — Іссуфу Санон все ще носив майку "Вашингтон Візардс". А в суботу його вже оточували захисники з написом "Україна" на грудях. Після гри з "Атлантою" в Літній лізі НБА, в якій він набрав чотири очки і зробив два перехоплення, Санон ледве встиг прийняти душ, перш ніж почати 20-годинну поїздку, яка завершилася за дві години до початку стартового матчу збірної України на чемпіонаті Європи — проти збірної Італії", — пише журналіст FIBA.

"Швидка реєстрація в готелі команди, переїзд в ігровий зал — й Іссуфу вже в улюбленій майці збірної з 11-м номером веде своїх партнерів за собою. У поєдинку з Італією Україна поступилася 58:85, але Санон набрав 14 очок за 22 хвилини, зробивши 5 підбирань, 4 передачі, перехоплення і блок-шот. З ним на паркеті збірна України поступилася всього мінус 5.

"Для мене це хороший досвід, щоб повернутися і грати за національну команду, бути з моїми товаришами з команди. Завжди гратиму за команду. Я зараз тут, але у мене була 20-годинна поїздка. Втомився. Мені просто потрібно поспати", — сказав засмучений Іссуфу одразу після гри.

Санон в матчі з Сербією був нестримний

Санон в матчі з Сербією був нестримний

У матчі з Сербією Іссуфу став справжнім ватажком на паркеті. Набрав 30 очок (11 кидків із 19-ти в грі), зробив 6 підбирань і 5 перехоплень. "Завжди хочу грати за Україну, тому що я з України. Намагатимуся з усіх сил весь час, кожного разу. Я просто хочу показати свою кращу гру, яка в мене є", — додав Cанон.

Новини
Український баскетболіст приступив до тренувань із клубом НБА

Про те, де почне наступний сезон — в "Олімпії" з Любляни, або у "Вашингтоні" гравець не говорить: "Я нічого не знаю про це", — з посмішкою вимовляє він. Але де б він не опинився — його новий клуб повинен знати: якщо навіть Україна проведе гру на іншій планеті через день після гри його клубу — Санон сяде на космічний лайнер, щоб встигнути надіти улюблену майку з 11-м номером", — закінчив матеріал про українського баскетболіста портал FiBABasketball.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Іссуфу Санон, якого "Вашингтон" вибрав на драфті минулого року, в Лас-Вегасі зіграв черговий матч Літньої ліги НБА.

Його команда обіграла клуб "Атланта Хокс" — 76:71.

Іссуфу Санон провів на майданчику 15 хвилин і за цей час набрав 4 очки, зробив 1 підбирання та 2 перехоплення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel