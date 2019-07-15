FIBA привів у захват патріотизм українця

Блискуча гра захисника збірної України Іссуфу Санона в матчі проти збірної Сербії, в якому наші баскетболісти сенсаційно виграли — 68:60, не залишилася без уваги ведучого інтернет-порталу Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

FiBABasketball опублікував великий матеріал, присвячений Санону, в якому автор захоплюється ставленням гравця до гри за свою країну.

"В четвер увечері — точніше, в п'ятницю вранці за ізраїльським часом — Іссуфу Санон все ще носив майку "Вашингтон Візардс". А в суботу його вже оточували захисники з написом "Україна" на грудях. Після гри з "Атлантою" в Літній лізі НБА, в якій він набрав чотири очки і зробив два перехоплення, Санон ледве встиг прийняти душ, перш ніж почати 20-годинну поїздку, яка завершилася за дві години до початку стартового матчу збірної України на чемпіонаті Європи — проти збірної Італії", — пише журналіст FIBA.

Call the fire department, Issuf Sanon is ON FIRE! 🔥🚒



30 PTS in total and 14 in the fourth as he is single-handedly torching up @KSSrbije ! 😨



📺 https://t.co/9MkkbQcsqJ

📝 https://t.co/5YDGf0r0Kp pic.twitter.com/ZnFLaI9J71 - FIBA (@FIBA) 14 липня 2019 р.

"Швидка реєстрація в готелі команди, переїзд в ігровий зал — й Іссуфу вже в улюбленій майці збірної з 11-м номером веде своїх партнерів за собою. У поєдинку з Італією Україна поступилася 58:85, але Санон набрав 14 очок за 22 хвилини, зробивши 5 підбирань, 4 передачі, перехоплення і блок-шот. З ним на паркеті збірна України поступилася всього мінус 5.

"Для мене це хороший досвід, щоб повернутися і грати за національну команду, бути з моїми товаришами з команди. Завжди гратиму за команду. Я зараз тут, але у мене була 20-годинна поїздка. Втомився. Мені просто потрібно поспати", — сказав засмучений Іссуфу одразу після гри.

Санон в матчі з Сербією був нестримний

У матчі з Сербією Іссуфу став справжнім ватажком на паркеті. Набрав 30 очок (11 кидків із 19-ти в грі), зробив 6 підбирань і 5 перехоплень. "Завжди хочу грати за Україну, тому що я з України. Намагатимуся з усіх сил весь час, кожного разу. Я просто хочу показати свою кращу гру, яка в мене є", — додав Cанон.

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Про те, де почне наступний сезон — в "Олімпії" з Любляни, або у "Вашингтоні" гравець не говорить: "Я нічого не знаю про це", — з посмішкою вимовляє він. Але де б він не опинився — його новий клуб повинен знати: якщо навіть Україна проведе гру на іншій планеті через день після гри його клубу — Санон сяде на космічний лайнер, щоб встигнути надіти улюблену майку з 11-м номером", — закінчив матеріал про українського баскетболіста портал FiBABasketball.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Іссуфу Санон, якого "Вашингтон" вибрав на драфті минулого року, в Лас-Вегасі зіграв черговий матч Літньої ліги НБА.

Його команда обіграла клуб "Атланта Хокс" — 76:71.

Іссуфу Санон провів на майданчику 15 хвилин і за цей час набрав 4 очки, зробив 1 підбирання та 2 перехоплення.

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