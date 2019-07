FIBA привів у захват патріотизм українця

Блискуча гра захисника збірної України Іссуфу Санона в матчі проти збірної Сербії, в якому наші баскетболісти сенсаційно виграли — 68:60, не залишилася без уваги ведучого інтернет-порталу Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

FiBABasketball опублікував великий матеріал, присвячений Санону, в якому автор захоплюється ставленням гравця до гри за свою країну.

"В четвер увечері — точніше, в п'ятницю вранці за ізраїльським часом — Іссуфу Санон все ще носив майку "Вашингтон Візардс". А в суботу його вже оточували захисники з написом "Україна" на грудях. Після гри з "Атлантою" в Літній лізі НБА, в якій він набрав чотири очки і зробив два перехоплення, Санон ледве встиг прийняти душ, перш ніж почати 20-годинну поїздку, яка завершилася за дві години до початку стартового матчу збірної України на чемпіонаті Європи — проти збірної Італії", — пише журналіст FIBA.

