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5 грудня • оновлено в 14:53
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/ Баскетбол

ФБУ жорстко покарала президента "Дніпра"

1.1т
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Матч баскетбольної Суперліги Парі-Матч між "Дніпром" і "Київ-Баскетом", який відбувся 1 грудня в Дніпрі, закінчився скандалом через дії президента господарів.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), в перерві поєдинку Валерій Кондратьєв почав погрожувати одному з арбітрів, який йшов в сторону суддівської кімнати. Крім того, погрози пролунали з трибун від Ігоря Коломойського і у підтрибунному приміщенні від віцепрезидента клубу Валерія Гуляєва. Старший суддя написав про це в післяматчевому звіті.

"Дніпро" - "Київ-Баскет"

"Дніпро" - "Київ-Баскет"

Укрінформ

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Після розгляду матеріалів справи на засіданні Директорату ФБУ було прийнято рішення оштрафувати БК "Дніпро" на 52 тисячі гривень та заборонити президенту команди вхід на два найближчих матчі команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч двох шкільних команд в США закінчився грандіозним побоїщем.

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Тема
Суперліга
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна Дніпро
Теги
БК Дніпро Київ-Баскет
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