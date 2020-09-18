ФБУ закликала ВР зменшити податки на проведення спортивних заходів

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський закликав Верховну Раду (ВР) знизити до 7% ПДВ на надання послуг з проведення спортивних заходів.

У вівторок, 15 вересня, ВР у першому читанні ухвалила проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій". Він передбачає зниження до 7% ПДВ на поширення та показ фільмів інклюзивного призначення, адаптованих в україномовній версії театральні вистави, виступи художніх колективів та артистів, виставки, різні культурно-мистецькі заходи, екскурсії в музеях.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, таку ж ставку (7% ПДВ) пропонується ввести та використовувати для проведення спортивних заходів.

Звернення ФБУ до Верховної Ради ФБУ

Звернення ФБУ до Верховної Ради України ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерації баскетболу та кібербаскетбола України оголосили про запуск нового чемпіонату країни.