ФБУ закликала ВР зменшити податки на проведення спортивних заходів

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський закликав Верховну Раду (ВР) знизити до 7% ПДВ на надання послуг з проведення спортивних заходів.

У вівторок, 15 вересня, ВР у першому читанні ухвалила проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій". Він передбачає зниження до 7% ПДВ на поширення та показ фільмів інклюзивного призначення, адаптованих в україномовній версії театральні вистави, виступи художніх колективів та артистів, виставки, різні культурно-мистецькі заходи, екскурсії в музеях.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, таку ж ставку (7% ПДВ) пропонується ввести та використовувати для проведення спортивних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерації баскетболу та кібербаскетбола України оголосили про запуск нового чемпіонату країни.