ФБУ призупинить чемпіонати України з баскетболу: названо причину

Федерація баскетболу України (ФБУ) призупинить розіграш усіх чемпіонатів країни на період із 23 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, таке рішення ухвалив департамент організації та проведення змагань через відсутність фінансування з боку держави. Крім того, переможця Кубку України з баскетболу буде визначено за три ігрові дні у форматі "Фінал восьми", у якому візьмуть участь усі чвертьфіналісти турніру.

Нагадаємо, що лідером Суперліги Паріматч після 10 зіграних матчів є чинний чемпіон України з баскетболу "Дніпро". "Київ-Баскет" посідає друге місце та може обійти підопічних Дениса Журавльова, якщо здобуде десяту перемогу у своєму наступному поєдинку.

Місця в чвертьфіналі Кубка України вже завоювали "Черкаські Мавпи", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Дніпро", "Будівельник" і "Прометей".

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