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23 вересня • оновлено в 21:32
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/ Баскетбол

ФБУ презентувала яскраве промо нового сезону Суперліги Парі-Матч

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В Україні 27 вересня стартує новий сезон чемпіонату країни серед команд баскетбольної Суперліги Парі-Матч.

Цього дня в Дніпрі господарі грають проти "Харківських Соколів". Наступного дня "Прометей" в Кам’янському зіграє проти "Запоріжжя".

Основна ж частина поєдинків розпочнеться вже на початку жовтня.

Нагадаємо, цього сезону в Суперлізі Парі-Матч виступають дев’ять команд. Вісім з них за підсумками регулярного чемпіонату вийдуть в плей-офф.

ФБУ

ФБУ

Новини
Визначився володар Суперкубка України з баскетболу

Повний розклад змагань та статистику дивіться тут.

Дивіться промо відео нового сезону Суперліги Парі-Матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федерація баскетболу Украини назвала склад учасників і систему сезону нового розіграшу чемпіонату країнив елітному дивізіоні.

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Тема
Суперліга
Тег
Федерація баскетболу України
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