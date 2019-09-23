ФБУ презентувала яскраве промо нового сезону Суперліги Парі-Матч

В Україні 27 вересня стартує новий сезон чемпіонату країни серед команд баскетбольної Суперліги Парі-Матч.
Цього дня в Дніпрі господарі грають проти "Харківських Соколів". Наступного дня "Прометей" в Кам’янському зіграє проти "Запоріжжя".
Основна ж частина поєдинків розпочнеться вже на початку жовтня.
Нагадаємо, цього сезону в Суперлізі Парі-Матч виступають дев’ять команд. Вісім з них за підсумками регулярного чемпіонату вийдуть в плей-офф.
ФБУ
Повний розклад змагань та статистику дивіться тут.
Дивіться промо відео нового сезону Суперліги Парі-Матч.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федерація баскетболу Украини назвала склад учасників і систему сезону нового розіграшу чемпіонату країнив елітному дивізіоні.
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