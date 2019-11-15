ФБУ презентувала сезон Суперліги Парі-Матч 3х3: яскраве промо

Федерація баскетболу України оголосила про відкриття зимового сезону 3х3.

Як і минулого року, головною подією України у 3х3 стане баскетбольна Суперліга. Цьогоріч вона матиме титульного спонсора – ТМ "Парі-Матч" і відповідну назву "Суперліга Парі-Матч 3х3". Суперліга 3х3 стане уже третім професіональним чемпіонатом України 3х3.

Промо Суперліги Парі-Матч 3х3

Цього сезону у межах чемпіонату України буде проведено 5 турів з Суперфіналом. Участь у Суперлізі Парі-Матч 3х3 візьмуть чоловічі та жіночі команди.

Цьогоріч Федерація баскетболу України змінила формат змагань, відтепер перед кожним туром буде проводитися кваліфікаційний тур на якому будуть розігруватися чотири "квоти" в основний груповий раунд туру. Заявки на участь у кваліфікаційному турнірі уже подала рекордна кількість чоловічих команд. Участь у кваліфікації візьмуть 18 команд чоловіків, лише чотири кращі увійдуть у основну сітку турніру.

До цих чотирьох команд на основній стадії Суперліги Парі-Матч 3х3 доєднаються минулорічні учасники змагань. Так в основній сітці стартового туру мають право зіграти перші 8 команд минулорічного фіналу "Суперліги 3х3". Надалі перші 8 місць у кожному наступному турі будуть надаватися згідно підсумкового турнірного положення команди у попередньому турі.

Перший тур у Суперлізі Парі-Матч 3х3 відбудеться 18 листопада в столичному СК "Венето" (колишній "Меридіан").

Відзначимо, що перший тур "Суперліги 3х3" буде проходити на новому офіційному покритті ФІБА 3х3, на якому грають усі всесвітні міжнародні змагання. На кожному із турів буде присутній призовий фонд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст Ілля Заєць потрапив до трійки кращих світового рейтингу 3х3 U-18.

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