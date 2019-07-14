ФБУ представила яскраве промо до жіночого Євробаскету-2021

Україна готова прийняти жіночий Євробаскет 2021! Про це йдеться у емоційнiй презентації для ФІБА від Федерації баскетболу України.

Відеоробота триває трохи більше двох хвилин. До неї увійшли кадри з Києва та Запоріжжя. Саме ці міста можуть прийняти матчі Євробаскету, якщо FIBA прийме рішення на користь спільної заявки України та Швеції.

Вже зовсім скоро – 15 липня Борд FIBA Європи дивитиметься цю відеороботу та вивчатиме інші файли презентації, які захищатиме делегація ФБУ. В цей же день буде прийняте остаточне рішення щодо господаря жіночого чемпіонату Європи.

Конкурентом україно-шведської заявки є спільна заявка Франції та Іспанії.

У разі перемоги нашої заявки планується, що змагання в групах відбуватимуться в Стокгольмі та Запоріжжі. Матчі плей-оф та за медалі прийматиме київський Палац спорту.

Нагадаємо, що раніше інспекція ФІБА вже перевірила заявку України на Євробаскет, зокрема офіційна делегація відвідала Запоріжжя та Київ де оглянула спортивну інфраструктуру.

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