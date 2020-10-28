ФБУ показала найкращі моменти третього тижня Суперліги Паріматч. Відео

Федерація баскетболу України (ФБУ) визначилася з найефектнішими моментами третього ігрового тижня Суперліги Паріматч, у рамках якої з 22 до 26 жовтня відбулося 10 матчів.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, перші три місця в хіт-параді посіли яскраві данки. На третій позиції опинився капітан збірної України та центровий "Дніпра" В'ячеслав Кравцов, на другій – американський баскетболіст "Прометея" Ді Джей Стефенс, а на першу сходинку потрапив данк ще одного гравця "Дніпра" В'ячеслава Боброва.

За підсумками третього тижня дві команди Суперліги Паріматч – "Київ-Баскет" і "Запоріжжя" – все ще йдуть без поразок. На їхньому рахунку шість і п'ять перемог, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичний клуб завдав першої поразки чинному чемпіону "Дніпру" в неймовірно захоплюючому поєдинку.