ФБУ показала найкращі моменти сьомого туру Суперліги Паріматч. Відео

Федерація баскетболу України (ФБУ) визначилася з найкращими моментами сьомого туру Суперліги Паріматч, у межах якого в чемпіонаті нашої країни було зіграно три матчі.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, третє місце в хіт-параді посів бігмен "Дніпра" Максим Корнієнко, який завершив випад своєї команди ефектним данком. На другій сходинці опинився центровий "Будівельника" Брайс Джонсон, який заблокував кидок баскетболіста "Запоріжжя" з-під щита. Очолив список найяскравіших моментів ще один гравець дніпрян В'ячеслав Бобров, який забив важкий триочковий на останніх секундах атаки.

"Дніпро" захопив лідерство в таблиці Суперліги Паріматч, здобувши дев'яту перемогу в сезоні, але "Київ-Баскет" має матч у запасі та поки йде без поразок, тому може обігнати чинного чемпіона, якщо виграє вдесяте поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський "Будівельник", вийшовши з карантину, обіграв "Запоріжжя".