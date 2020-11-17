ФБУ показала найкращі моменти шостого туру Суперліги Паріматч. Відео

Федерація баскетболу України (ФБУ) представила десятку найкращих моментів шостого туру Суперліги Паріматч, п'ять матчів якого відбулися з 12 до 15 листопада.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, третє місце посів баскетболіст "Прометея" Ді Джей Стефенс, який поставив гарний блокшот у поєдинку проти "Запоріжжя". На другій позиції опинилася швидка атака "Харківських Соколів", яку данком завершив Ларон Денді після незвичайної передачі Деджуана Графа. Найкращим моментом ігрового тижня став потужний кидок зверху від все того ж Стефенса після навісного пасу від Майка Маєрса.

Лідером Суперліги Паріматч залишається "Київ-Баскет", який виграв усі дев'ять стартових матчів. На другій позиції йде чинний чемпіон "Дніпро" з вісьмома перемогами й одною поразкою, а на третій – "Прометей" (7-3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 15 листопада, у вищому дивізіоні баскетбольної першості України відбулися два поєдинки.