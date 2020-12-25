ФБУ показала найкращі моменти останнього туру Суперліги Паріматч у 2020 році

Федерація баскетболу України (ФБУ) показала найкращі моменти дев'ятого та за сумісництвом останнього ігрового тижня Суперліги Паріматч у 2020 році, в межах якого в чемпіонаті України з баскетболу було зіграно чотири матчі.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, на третьому і першому місцях у хіт-параді опинився атакувальний захисник "Прометея" Ді Джей Стефенс, який порадував фанатів баскетболу декількома потужними данками. У першому випадку він скористався "волейбольною" передачею партнера по команді з-під кільця, а в другому завершив сольний прохід після швидкої атаки в поєдинку з "Черкаськими Мавпами". Другу позицію посів ветеран "Тернополя" Андрій Агафонов, який в останній момент встиг заблокувати кидок баскетболіста "Будівельника".

Нагадаємо, що Суперліга Паріматч пішла на перерву з 23 грудня 2020 року через відсутність фінансування з боку держави. Лідером чемпіонату є "Київ-Баскет", який виграв усі 13 стартових матчів, а на другому місці за втраченими очками йде "Дніпро" з однією поразкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Будівельник" звільнив легендарного литовського тренера і призначив його асистента.