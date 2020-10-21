ФБУ показала найкращі моменти другого тижня Суперліги Паріматч. Відео

Михайло Морозов Баскетбол 10:56, 21.10.2020 Оновлено: 11:13, 21.10.2020

Федерація баскетболу України (ФБУ) показала десятку найкращих моментів другого ігрового тижня Суперліги Паріматч, в межах якого з 14 до 18 жовтня в чемпіонаті країни було зіграно 10 матчів.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, в хіт-парад увійшли кидки з сиреною, алей-упи, блокшоти, а також слем-данки через кількох суперників.

За підсумками другого ігрового тижня в Суперлізі Паріматч зі стовідсотковим результатом (4 перемоги в 4 матчах) у лідерах "Київ-Баскет". Без поразок йдуть також "Запоріжжя" (3-0), "Харківські соколи" (2-0) і чинний чемпіон "Дніпро" (2-0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФБУ назвала найкращих гравців другого тижня вищого баскетбольного дивізіону України.

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