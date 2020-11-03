ФБУ показала найкращі моменти четвертого тижня Суперліги Паріматч. Відео

Федерація баскетболу України (ФБУ) обрала 10 найкращих моментів четвертої ігрового тижня Суперліги Паріматч, в рамках якого з 29 жовтня по 1 листопада в чемпіонаті було зіграно 10 матчів.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, третє місце в хіт-параді зайняв форвард "Миколаєва" Макс Конате, який забив м'яч зверху після хорошої передачі від партнера по команді. На другій позиції опинився Стівен Буртт із "Будівельника", який завершив неймовірний сольний прохід кидком з-під кільця. Автором найкращого моменту тижня став Джош Форчун із "Запоріжжя", який завершив швидку атаку своєї команди потужним данком.

Нагадаємо, що за підсумками четвертого ігрового тижня "Київ-Баскет" є лідером Суперліги Паріматч і єдиною командою, яка ще не програвала на старті сезону. У столичного клубу 8 перемог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, все баскетболісти "Будівельника" здали позитивні тести на коронавірус.