ФБУ покарала баскетболістів напали на суддю під час матчу

Директорат чемпіонату України з баскетболу покарав гравців, які під час поєдинку Першої ліги Калуш-ПНУ - УжгородУЖНУ 18 березня в Калуші напали на арбітра Романа Шуляка.

Гравець команди Ужгород-УжНУ Зубковський в третій чверті отримав другий технічний фол, в результаті якого повинен був покинути майданчик. Замість цього Зубковський почав демонструвати агресивну поведінку по відношенню до арбітра, переслідуючи зі словесними погрозами і висловлюваннями, що принижують людську і професійну гідність.

Директорат визнав поведінку Зубковського агресивним і наклав на нього штраф в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень з дискваліфікацією на три чергових календарних матчу.

Після того, як Зубковський все ж покинув майданчик, до Шуляку підбіг гравець Ужгород-УжНУ Романиця і, замахуючись руками, намагався його вдарити, за що був покараний дискваліфікуючий фолом. Після цього Романиця продовжував атакувати суддю, схопив Шуляк за футболку і почав смикати його. Все це супроводжувалося погрозами фізичної розправи на адресу Шуляка і нецензурними виразами.

ФБУ визнало поведінку Романицi таким, яке містило акт насильства з використанням погроз і залякування. Романиця оштрафований на 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень і дискваліфікований на п'ять чергових календарних матчів.

У разі, якщо в поточному чемпіонаті у команди не залишилося календарних матчів, дискваліфікація переноситься на наступний сезон.

Нагадаємо, що раніше ФБУ суворо покарала трьох українських баскетболістів за договірні матчі.