ФБУ оголосила про старт першого офіційного чемпіонату після карантину

Михайло Морозов Баскетбол 12:47, 16.06.2020

Федерація баскетболу України (ФБУ) оголосила про старт першого офіційного турніру після карантину. Ним стане чемпіонат України з баскетболу 3х3, перший тур якого відбудеться 28 червня при порожніх трибунах.

Як повідомляє офіційний сайт ФБУ, цього літа в країні пройде два великих змагання – чемпіонат України з баскетболу 3х3 і Суперліга Парі-Матч 3х3. Перший турнір складатиметься з трьох турів і Суперфіналу, а поєдинки пройдуть у київському Гідропарку. Його учасниками стануть 12 команд, вісім з яких потраплять в основну сітку в залежності від рейтингу, а інші місця будуть розіграні в кваліфікаційному турнірі 28 червня.

Другий тур чемпіонату України відбудеться в середині липня, а третій – на початку серпня. Що стосується Суперліги Парі-Матч 3х3, то вона стартує в кінці липня. У цьому турнірі вже зіграно два тури і буде зіграно ще два, після чого переможця буде визначено переможця в Суперфіналі. Незабаром на офіційному сайті ФБУ буде опублікований календар обох змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у сезоні 2019/20.

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