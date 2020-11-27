ФБУ назвала топ-5 гравців збірної України за кількістю матчів

28 листопада чоловіча національна збірна зіграє матч третього туру кваліфікації Євробаскета-2022, в якому протистоятиме діючим чемпіонам Європи команді Словенії (трансляція – XSPORT, 21:10).

Команда Айнарса Багатскіса завершує підготовку до першої гри другого ігрового вікна, тренуючись на "Арені Стожице", яка прийматиме поєдинок.

У складі нашої збірної є декілька гравців, які вже не раз представляли національну команду на арені в Любляні. Зокрема це рекордсмен збірної України за кількістю матчів зіграних за національну команду капітан В’ячеслав Кравцов.

Міжнародна кар’єра нашого центрового почалась ще в 2006 році, коли Кравцов дебютував за збірну в матчі кваліфікації Євробаскета-2007 проти Польщі, отримавши у 18-річному віці 3 хвилини ігрового часу.

До вашої уваги топ-5 найдосвідченіших гравців збірної України, які наразі готуються у складі національної команди до матчів проти Словенії та Австрії:

В’ячеслав Кравцов – 72 матч (дебютував 16 вересня 2006 року в матчі кваліфікації Євробаскета-2007 проти Польщі в 18 років)

Статистика у збірній: 7.2 очка, 5.5 підбирання (РЕ 9.5)

Олександр Липовий – 56 матчів (дебютував 1 вересня 2011 року в матчі кваліфікації Євробаскета-2011 проти Словенії в 19 років)

Статистика у збірній: 5.5 очка, 3.3 підбирання, 2.2 передачі (РЕ 6.7)

Денис Лукашов – 47 матчів (дебютував 8 серпня 2009 року в матчі кваліфікації Євробаскета-2009 проти Естонії в 20 років)

Статистика у збірній: 6.3 очка, 3.9 підбирання, 3.4 передачі (РЕ 9.3)

Олександр Мішула – 40 матчів (дебютував 4 вересня 2013 в матчі Євробаскета-2013 проти Бельгії в 21 рік)

Статистика у збірній: 6.8 очка, 1.5 передачі, 1.5 підбирання (РЕ 5.1)

В’ячеслав Бобров – 28 матчів (дебютував 24 серпня 2012 в матчі кваліфікації Євробаскета-2013 проти Кіпру в 19 років)

Статистика у збірній: 8.1 очка, 4.4 підбирання, 2.4 передачі (РЕ 11.5)