ФБУ назвала ще одного новачка Суперліги Парі-Матч

В сезоні-2019/2020 Суперліги Парі-Матч все ж виступлять дев’ять клубів. Виконком Федерації баскетболу України дозволив “Харківським Соколам” взяти участь у головному турнірі країни.

Після того, як харківський “Політехнік” не зумів підтвердити свої фінансові гарантії, ФБУ звернувся до клубів Вищої ліги з пропозицією поповнити Суперлігу Парі-Матч. Відгукнувся на цю пропозицію минулорічний учасник Вищої ліги з Харкова, чкий став другим після "Прометея" новачком еліти.

"Харківські Соколи" ФБУ

Члени виконкому ФБУ проголосували за вхід харків’ян до еліти українського баскетболу. Очікується, що домашньою ареною “Соколів” стане ПС “Локомотив”. Таким чином, участь у наступному сезоні Суперліги візьмуть 9 клубів, а це на один клуб більше ніж торік. Відтак кількість матчів у лізі може зрости з 140 до 180.

Учасники Суперліги Парі-Матч:

"Хімік" (Южне)

"Київ-Баскет" (Київ)

"Запоріжжя" (Запоріжжя)

"Дніпро" (Дніпро)

МБК "Миколаїв" (Миколаїв)

БК "Одеса" (Одеса)

"Черкаські Мавпи" (Черкаси)

"Прометей" (Кам’янське)

"Харківські Соколи" (Харків)

Як повідомляв OBOZREVATEL, новачок Суперліги Парі-Матч "Прометей" виступить у єврокубках.

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